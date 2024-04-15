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Защитник «Байера» Фримпонг: мама, мы чемпионы!

Защитник «Байера» Фримпонг: мама, мы чемпионы!
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Футболист «Байера» Жереми Фримпонг отреагировал в социальных сетях на победу леверкузенцев в Бундеслиге сезона-2023/2024.

«Мама, мы чемпионы!» — написал защитник в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 14 апреля, состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0. Этот результат позволил «Байеру» набрать 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Таким образом, уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Турнирная таблица Бундеслиги
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