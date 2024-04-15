Экс-игрок «Зенита» Ткачук: вообще не верил и не верю в чемпионство «Динамо»

Бывший футболист «Зенита», «Рубина» и ряда других российских клубов Денис Ткачук заявил, что не верит в чемпионские амбиции московского «Динамо». По его мнению, явным фаворитом чемпионата России является «Зенит», который превосходит соперников по уровню футболистов и трансферов.
— «Динамо» Марцела Лички какое-то время бодалось с «Зенитом» за лидерство.
— Вообще не верил и не верю в динамовское чемпионство. Посмотрите на уровень футболистов «Динамо» и «Зенита», на разницу зимних трансферов. При всём уважении к динамовским ребятам, а с некоторыми я знаком, победа Петербурга будет безоговорочной. Их кубковая игра всё показала, — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.
Полностью интервью с Денисом Ткачуком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.