Ткачук: говорят, русские расхлябанные, иностранцы профессиональны. В Казани было наоборот

Бывший футболист «Рубина» Денис Ткачук поделился воспоминаниями о выступлениях за казанский клуб.

— Иностранцы в Казани на тренировках халявили?

— Конечно, не без этого. И это тоже было испытанием для Хави Грасии. Многие говорят: русские футболисты расхлябанные, а иностранцы профессиональны. В «Рубине» было наоборот. Что касается дисциплины, у 99% россиян всё было в порядке. Хави ощутил это на себе. Для него было удивлением, что россияне не подходили к нему и не спрашивали, почему они не играют. У нас так не принято. А легионеры так делали.

— По Алексу Сонгу было заметно, что это бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны»?

— Он приехал не в оптимальном состоянии. Но когда набрал форму, их можно было на поле оставить вдвоём с М'Вила, а остальным в сторонке стоять. Настолько качественной была их связка, — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

Полностью интервью с Денисом Ткачуком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.