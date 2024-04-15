Экс-игрок «Рубина» Ткачук назвал Хави Грасию лучшим тренером, с которым работал

Бывший футболист «Рубина» Денис Ткачук назвал Хави Грасию лучшим тренером, с которым он работал в ходе своей карьеры.

— Хави Грасия — самый лучший тренер, с которым я работал. Без иронии. И по человеческим, и по профессиональным качествам. Грасия приходил на базу в 8 утра и уходил в 8 вечера, максимально выкладывался. Со своим штабом он вникал во все нюансы: от А до Я. Хави следил и за нашим питанием, и за восстановлением. Прямо как Карпин. Взял шефство над всеми легионерами. Старался разобраться в русском менталитете и помогал сделать это другим иностранцам. Представьте, как это тяжело.

— Результаты «Рубина» при нём были далеко не лучшие. Даже с приглашением классных легионеров.

— Когда мы начали проигрывать, Хави похудел килограммов на 10. На нём не было лица. Человек очень сильно переживал. На нём висела слишком большая ответственность. И позже он всем всё доказал: добился успеха и в Англии, и в Испании. В «Уотфорде» постоянно меняют тренеров, а он там продержался полтора года. Ещё и вывел клуб в финал Кубка. Потрясающий человек и специалист.

— Он, безусловно, крут. Но в «Рубине», несмотря на старания, у него был громкий провал.

— Полностью с вами согласен. Но в команду все приходили в разное время и в разном состоянии. Нас было человек 50. Люди отдельно тренировались. Многие были недовольны отсутствием практики. Всех нужно было успокоить, объяснить, почему так происходит. Попробуй, разберись со всем этим.

Насколько знаю, перед ним не ставили задачу сразу же стать чемпионом. Для начала просто поставить игру, а уже потом давать результат. Ему этого сделать не дали. В клубе поменялась власть. Пошли изменения, — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.