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Тренер «Зенита» Оливейра рассказал о новой роли нападающего Артура

Тренер «Зенита» Оливейра рассказал о новой роли нападающего Артура
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о новой роли нападающего сине-бело-голубых Артура Гимарайнса.

«На этой неделе мы попробовали Артура в новой роли, потому что до конца не было понятно, сможет ли сыграть Дуглас. Но он всё-таки вышел, поэтому вариант с Артуром отложили. Мы видим, что он хорош на мяче, обладает скоростью и классом передач. Думаю, для него это не первый выход на этой позиции.

Мы всегда берём игроков, которые могут сыграть в нескольких ролях. Он провёл несколько тренировок на позиции ближе к обороне, у него получалось, поэтому почему нет?» — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

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