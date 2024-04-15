Корчагин: Роналдиньо очень простой в общении, никому ни в чём не отказывает

Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» Эрик Корчагин поделился впечатлениями от знакомства со звёздами мирового футбола, с которыми он принимал участие в благотворительном матче в 2017 году.

«По футбольным качествам удивил Пуйоль. Насколько же он даже тогда был в порядке, неуступчивый, его просто не пройти. По человеческим качествам удивил Роналдиньо – он в общении очень простой парень, никогда никому ни в чём не отказывает. Мы сфотографировались, а ещё меня дети попросили его автограф, он без вопросов расписался для них», – приводит слова Корчагина Metaratings.

Корчагин начал профессиональную карьеру футболиста в 1994 году в состава моздокского «Иристона». В том же году нападающий присоединился к французскому «Сент-Этьену», также он выступал за ПСВ, московское «Динамо», «Шинник», нальчикский «Спартак», «Локомотив» и «Торпедо». Роналдиньо получил широкую известность благодаря игре за французский «ПСЖ». В 2003 году бразилец присоединился к «Барселоне», в составе которой дважды выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов. Также Роналдиньо выигрывал Кубок Америки и чемпионат мира. Карьеру бразильский полузащитник завершил в 2015 году.