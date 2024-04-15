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Ткачук: Халк и в 38 лет легко потянул бы уровень нынешнего «Зенита»

Ткачук: Халк и в 38 лет легко потянул бы уровень нынешнего «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Денис Ткачук поделился мнением о бразильском нападающем Халке, который также выступал за сине-бело-голубых.

— Каково было играть с Халком?
— Его класс видели все. На тот момент это был один из лучших игроков мира. Рад, что удалось поиграть с ним. При этом он очень профессионально подходил к делу. Поэтому и сейчас до сих пор в порядке. Халк и в 38 лет легко потянул бы уровень нынешнего «Зенита».

— Что скажете про других зенитовских иностранцев-одноклубников?
— Витсель — зверь. Мяч отобрать у него было попросту нереально. Даже сейчас, в 35 лет, он играет в «Атлетико», что уже говорит о его уровне. Стоит сказать и про Гарая с Ломбертсом. Настоящие лидеры команды. Это лучшая пара защитников в истории РПЛ. Они прекрасно читали игру: убежать от них было невозможно, хотя они совсем не скоростные.

— А кто был главным лидером?
— Однозначно Данни. Он был проводником между Виллаш-Боашем и командой. На поле тоже были видны его лидерские качества: независимо от результата, Мигел вёл всех за собой, подбадривал и успокаивал. Хороший человек и футболист. Так же и Кришито: всё время шутил и веселился. Если видел, что кто-то сыграл хорошо, называл молодцом (улыбается), — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

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