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Ткачук: в «Зените» шутки Дзюбы кого-то задевали, но Артёма это не останавливало

Ткачук: в «Зените» шутки Дзюбы кого-то задевали, но Артёма это не останавливало
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Бывший футболист «Зенита», «Рубина» и других российских команд Денис Ткачук поделился воспоминаниями о чувстве юмора Артёма Дзюбы, с которым пересекался в стане сине-бело-голубых. По его словам, Дзюба шутит всегда, везде и со всеми — даже если его шутки задевают окружающих.

— Шутки Артёма Дзюбы успели оценить?
— Да (улыбается). Он шутит везде и всегда. Над кем угодно. В «Зените» кого-то его шутки задевали, но Артёма это не останавливало. Просто он всегда шутил по-доброму, без злобы, — сказал Денис Ткачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

Напомним, после «Зенита» Дзюба успел поиграть за турецкий «Адана Демирспор», а потом вернулся в Россию, присоединившись к «Локомотиву».

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