Деменко: с «Зенитом» футболисты «Спартака» выйдут в другом эмоциональном состоянии

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от ответного матча сине-бело-голубых со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России, который состоится 17 апреля. Первая встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 2:1.

«Руководство «Спартака» будет больше требовать с футболистов команды после увольнения Абаскаля. Потому что сами игроки должны понимать, что это «Спартак», и должны принимать правильные решения. Абаскаль потерял контроль над коллективом, поэтому на игру с «Зенитом» футболисты выйдут в другом эмоциональном состоянии.

Были разговоры, что Слишкович видел другой футбол, в отличие от Абаскаля, поэтому они ссорились. Из-за этого на матч с «Зенитом» могут быть тактические и точечные изменения. По игре и внутренней психологии «Зенит» на голову выше «Спартака». Не знаю, какой состав выставит Семак, потому что с «Краснодаром» была перестройка. Но всё зависит от настроя игроков обеих команд. «Спартак» же если даже проиграет, то остаётся в Кубке России», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.