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Эракович: для «Краснодара», возможно, оказался виноват судья, но «Зенит» победил заслужено

Эракович: для «Краснодара», возможно, оказался виноват судья, но «Зенит» победил заслужено
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Сербский центральный защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал победу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«Хороший матч! Правда, снова в первом тайме сыграли не лучшим образом. Очень важный результат — заработали три очка и теперь опережаем «Краснодар» на четыре очка. Были сомнения, что не удастся добиться положительного результата? Верили, что сможем. Знали, что должны сыграть гораздо лучше. Во втором тайме «Зенит» показал, что мы хорошая команда — у нас есть и состав, и настрой. Во втором тайме вышли сильнее ментально и агрессивнее.

Футболисты «Краснодара» сетовали на судейство? Когда проигрываешь, всегда виноват кто‑то другой. И у каждого есть право на мнение. В данном случае в глазах игроков «Краснодара», возможно, во всём оказался виноват судья. Но я думаю, что мы победили заслуженно», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

Напомним, после 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

В нынешнем сезоне Эракович принял участие в 27 матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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