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Агент Николсона: у Шамара не было конфликта с Абаскалем

Агент Николсона: у Шамара не было конфликта с Абаскалем
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Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, который сейчас на правах аренды выступает за «Клермон», ответил на вопрос о возможном возвращении клиента в московский клуб на фоне увольнения главного тренера. 14 апреля стало известно, что красно-белые отправили в отставку Гильермо Абаскаля с должности рулевого команды.

«Мы поговорим о возвращении Шамара в «Спартак» этим летом. Но я могу сказать, что конфликта с тренером Абаскалем не было. К сожалению, он просто не включил Шамара в свои планы», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, Шамар имеет действующее трудовое соглашение с московским «Спартаком» до июня 2026 года. В начале этого сезона красно-белые отдали Николсона в «Клермон», заключив с французским клубом арендное соглашение, рассчитанное до лета. За команду из Лиги 1 27-летний нападающий успел провести 26 матчей. Ему удалось записать на свой счёт четыре гола и три результативные передачи.

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