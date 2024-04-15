Защитник «Ростова» Чернов поддержал арбитра Любимова после критики за матч с «Факелом»

Крайний защитник футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов выразил слова поддержки в адрес главного арбитра встречи с «Факелом» (1:0) в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги Артёма Любимова после критики со стороны болельщиков и руководства воронежцев.

«Игра с «Факелом» получилась боевой. Воронежский клуб — очень хорошая команда в плане борьбы, доставки мяча до нападающих, подборов. Но мы очень здорово играли. По моему мнению, если не смотреть на счёт, «Ростов» не уступал «Факелу», а, наоборот, переиграл соперника.

Свист трибун в адрес судейской бригады во главе с Любимовым? Могу выразить только слова поддержки судье, ведь это его работа. Всем нам легко сейчас что‑то говорить, анализировать, а судья работает на поле. Такая реакция трибун — это нормальное явление», — сказал Чернов «Матч ТВ».

Напомним, «Факел» набрал 26 очков за 23 матча. Воронежская команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. «Ростов» благодаря победе над «Факелом» поднялся на седьмое место в таблице. Теперь у команды Валерия Карпина 33 очка. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Зенит», который является и действующим чемпионом страны.