«Айнтрахт» решил не выкупать ван де Бека у «Манчестер Юнайтед» — Романо

Франкфуртский «Айнтрахт» не будет выкупать полузащитника Донни ван де Бека, арендованного у «Манчестер Юнайтед». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Айнтрахт» после завершения текущего сезона не планирует активировать опцию выкупа голландского футболиста за € 11 млн. Ожидается, что Донни вернётся в «Манчестер Юнайтед». Летом ван де Бек будет искать себе новые варианты для продолжения карьеры.

«Айнтрахт» объявил об аренде Донни в январе текущего года. Срок аренды нидерландского полузащитника — до конца нынешнего сезона.

Напомним, ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за € 39 млн. Его действующее трудовое соглашение с английской командой рассчитано до июня 2025 года.