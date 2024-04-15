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Нагельсман стал фаворитом на должность главного тренера «Баварии» — Плеттенберг

Нагельсман стал фаворитом на должность главного тренера «Баварии» — Плеттенберг
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман стал фаворитом на должность рулевого «Баварии». Об этом у себя в социальных сетях сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, возвращение Юлиана Нагельсмана в «Баварию» становится всё более реальным. Стороны ведут продвинутые переговоры о заключении контракта на три или четыре года. В «Баварии» чувствуют, что поиски нового тренера близки к финишу. При этом в шорт-листе мюнхенской команды остаются Унаи Эмери из «Астон Виллы» и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Ранее Нагельсман возглавлял мюнхенский клуб с лета 2021-го по март 2023 года. Действующий трудовой договор Юлиана со сборной Германии истекает ближайшим летом.

Напомним, Томас Тухель в конце нынешнего сезона покинет должность главного тренера мюнхенской команды.

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