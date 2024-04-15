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Гендиректор «Байера» оценил вероятность назначения Алонсо на пост главного тренера «Реала»

Гендиректор «Байера» оценил вероятность назначения Алонсо на пост главного тренера «Реала»
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Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро прокомментировал возможное назначение главного тренера леверкузенской команды Хаби Алонсо в мадридский «Реал». Функционер допускает, что однажды испанский специалист действительно возглавит «сливочных».

«Вполне возможно, что в Хаби Алонсо однажды станет тренером «Реала», да», – приводит слова Фернандо Карро итальянский инсайдер и журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что мадридский «Реал» рассматривает Хаби Алонсо в качестве кандидата, который в будущем мог бы заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера команды.

Напомним, Хаби Алонсо возглавляет «Байер» с 2022. В нынешнем сезоне под руководством испанского специалиста леверкузенская команда впервые в своей истории завоевала чемпионство в Бундеслиге.

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