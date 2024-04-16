Канищев: отставка Абаскаля посреди сезона показывает слабость клуба, «Зенит» легко победит

Бывший советский футболист Александр Канищев высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Напомним, в первой встрече команда с берегов Невы одержала волевую победу — 2:1.

«Я думаю, что матч с «Зенитом» будет без шансов для «Спартака». Увольнение Абаскаля посреди чемпионата показывает слабость клуба и команды. Навряд ли «Спартак» сможет как-то очнуться и показать характер после отставки Абаскаля, я не вижу никаких аргументов. Наоборот, я думаю, у «Спартака» будет поступательное движение вниз. «Зенит» легко разберётся со «Спартаком». Может быть, разгромной победы не будет, но питерцы выиграют матч», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.