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Ещенко: если Джикия не играет, это не значит, что он не тянет уровень «Спартака»

Ещенко: если Джикия не играет, это не значит, что он не тянет уровень «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о ситуации защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии, который потерял место в основном составе команды под руководством Гильермо Абаскаля. Напомним, испанский специалист накануне был отправлен в отставку. При этом в СМИ ходили слухи о конфликте Джикии и Абаскаля.

«Джикия сидит по каким-то причинам, правильно? Он ведь из-за тренера сидел. Будет другой тренер его ставить — будет играть. Тем более опыт, понимание игру у него есть. Я не думаю, что это проблема

Если он сейчас не играет, это не означает, что не тянет уровень «Спартака». Уровень футболистов в команде сейчас не такой, как раньше был», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полностью интервью Ещенко читайте на «Чемпионате» в 12:00 мск

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