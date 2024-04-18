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Ловчев: «Зенит» сильнее «Спартака», вопросов нет

Ловчев: «Зенит» сильнее «Спартака», вопросов нет
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал противостояние красно-белых с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч завершился в пользу петербуржцев (2:1), в ответной игре была зафиксирована ничья (0:0). Таким образом, «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ, а «Спартак» отправился в полуфинал Пути регионов.

«Конечно, «Зенит» сильнее, вопросов нет. Но когда сходятся эти команды в конкретном матче, игра бывает равной», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 17 апреля была проведена жеребьёвка второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. По её итогам московское «Динамо» примет на своём поле столичный «Спартак», а «Ростов» сыграет с калининградской «Балтикой». Матчи пройдут 1-2 мая. Победители пар выйдут в финал Пути регионов, где сыграют друг с другом за выход в Суперфинал. В финале Пути РПЛ встретятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

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