Личка высказался о заменах в составе «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал замены в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Бело-голубые одержали победу со счётом 4:2. Во встрече второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Динамо» сыграет с московским «Спартаком». Матч пройдёт в период с 30 апреля по 2 мая.

«Конечно, замены нам помогли: Карраскаль сделал голевой пас и забил, Тюкавин отличился, Чавес в середине помог качественными передачами и техникой. Очень рад, что смог выпустить на 15 минут Милана Майсторовича. Он хорошо тренируется и ждёт свой шанс. Это молодой парень, достаточно быстрый и агрессивный – очень интересный игрок. Он вышел при счёте 3:1 и испытал давление этой игры – для него это хороший опыт», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».