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Личка высказался о заменах в составе «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Личка высказался о заменах в составе «Динамо» в матче с «Оренбургом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал замены в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Бело-голубые одержали победу со счётом 4:2. Во встрече второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Динамо» сыграет с московским «Спартаком». Матч пройдёт в период с 30 апреля по 2 мая.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Смолов – 11'     0:2 Тюкавин – 62'     1:2 Горбани – 68'     1:3 Макаров – 74'     1:4 Карраскаль – 82'     2:4 Томпсон – 90+2'    

«Конечно, замены нам помогли: Карраскаль сделал голевой пас и забил, Тюкавин отличился, Чавес в середине помог качественными передачами и техникой. Очень рад, что смог выпустить на 15 минут Милана Майсторовича. Он хорошо тренируется и ждёт свой шанс. Это молодой парень, достаточно быстрый и агрессивный – очень интересный игрок. Он вышел при счёте 3:1 и испытал давление этой игры – для него это хороший опыт», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

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