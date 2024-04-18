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Игрок «Спартака» Чернов: ребята приезжали домой к Абаскалю, чтобы попрощаться

Игрок «Спартака» Чернов: ребята приезжали домой к Абаскалю, чтобы попрощаться
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, как команда попрощалась с бывшим главным тренером Гильермо Абаскалем. По его словам, некоторые игроки красно-белых приезжали к испанцу домой, чтобы попрощаться. Чернов отметил, что расставание прошло на хорошей ноте.

«То, что только Роман Зобнин спустя какое-то время попрощался с Абаскалем в соцсетях, не отражает ситуацию, которая была в команде. На это не стоит обращать внимания. Знаю, что ребята приезжали к нему домой, чтобы попрощаться. Никаких проблем нет. Если кто-то что-то не выложил в соцсети, это не значит, что как-то не так попрощались. Всё прошло на хорошей ноте», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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