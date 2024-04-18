Павел Погребняк: «Зенит» достиг нужного результата в матче со «Спартаком»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался об ответном матче сине-бело-голубых со «Спартаком» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды сыграли вничью со счётом 0:0. В первом матче в Москве «Зенит» одержал победу — 2:1.

«Зенит» достиг нужного результата в матче со «Спартаком» — вышел в финал. Максименко сыграл здорово. Не заметил какую-то разницу в игре «Спартака» после ухода Абаскаля. «Зенит» просто не забил», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» встретится с ЦСКА. «Спартак» опустился в нижнюю сетку Пути регионов и сыграет с московским «Динамо» в матче второго этапа 1/2 финала. Игры пройдут в период с 30 апреля по 2 мая.