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Тюкавин: «Динамо» не снимается с чемпионата. Догнать «Зенит» сложно, но когда было легко?

Тюкавин: «Динамо» не снимается с чемпионата. Догнать «Зенит» сложно, но когда было легко?
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о чемпионских амбициях своей команды. По его словам, она не сдаётся и продолжает борьбу за золотые медали, хоть и понимает, что догнать «Зенит» будет тяжело. Также Тюкавин заявил, что игра «Динамо» такая же модная, как он сам (Константин давал интервью в новом образе — он надел стильные очки в черной оправе).

— Можно ли назвать игру «Динамо» такой же модной, как вы сейчас?
— Конечно, можно!

— Как теперь оцените шансы «Динамо» выиграть Кубок России?
— Посмотрим. Пока не знаю.

— Многие говорили и о чемпионских амбициях «Динамо»...
— Это вы говорили о чемпионских амбициях. Мы продолжаем бороться, не снимаемся с чемпионата. Да, догнать «Зенит» будет трудно. Но когда было легко? — приводит слова Константина Тюкавина «РБ Спорт».

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