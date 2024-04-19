Широков: идеальный вариант построения тренерской карьеры — это Семак

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков назвал идеальный пример построения тренерской карьеры в российском футболе.

«Чтобы стать тренером, нужно учиться. Даже Александр Владимирович Мостовой к этому пришёл (смеётся). Идеальный вариант построения тренерской карьеры — это Семак. Он работал в сборной России с Капелло, в «Зените» с нашим любимым Спаллом, потом с Боашем, а затем самостоятельно потренировал команду и добился с ней определённых успехов. Перешёл в команду уровнем выше, где тоже постоянно растёт, учится и развивается. Семак 2018-го и, например, 2021 года — разные тренеры», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полностью интервью с Романом Широковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время