«Историю писали и пишем мы». Соболев поздравил «Спартак» со 102-летием клуба

Нападающий Александр Соболев опубликовал поздравление московскому «Спартаку» в честь 102-летия клуба.

«Спартак» – это годы большого труда и великая история — а значит, огромная ответственность и честь. Добраться до него дано далеко не всем. Это понимает каждый.

Почему же для нас так важна история? Потому что героями не рождаются. Потому что историю писали и пишем мы. И это всегда история побед. Победа – это наследие, которое мы должны нести в завтрашний день, и это энергия, которой мы заряжаемся друг от друга, когда мы вместе.

102 года! С днём рождения, красно-белые!» — написал Соболев в своём телеграм-канале.

Напомним, 27-летний Соболев перешёл в «Спартак» в 2020 году. С тех пор он провёл за красно-белых 131 матч, забил 57 голов и отдал 30 результативных передач.