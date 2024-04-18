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Владимир Быстров раскритиковал Пиняева и Салтыкова

Владимир Быстров раскритиковал Пиняева и Салтыкова
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Бывший футболист сборной России, «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением о вингере московского «Локомотива» Сергее Пиняеве и нападающем красно-зелёных Никите Салтыкову, выступающем за самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

«А вы смотрите на игру Пиняева? У меня к нему много претензий.

– Сдаёт?

– Не сдаёт. Но очевидно мало тренируется. Должен больше работать, больше проявлять себя в атаке. Но пока этого нет.

– А Салтыков?

– Это то же самое. Но они хотя бы играют. А где остальные? Рядом с ними никого нет. И это грустно. А всё начинается с подготовки», – сказал Быстров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Пиняев и Никита Салтыков попали в список номинантов на награду лучшего молодого игрока года — Golden Boy.

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