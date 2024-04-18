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Михаил Игнатов — о календаре «Спартака»: нам чем тяжелее, тем проще играть

Михаил Игнатов — о календаре «Спартака»: нам чем тяжелее, тем проще играть
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал предстоящие матчи красно-белых.

— У «Спартака» впереди убийственный график.

— Всегда приятно играть такие матчи. И для зрителей будет приятно посетить их. Мы постараемся добыть три очка в каждом из матчей и показать хорошую игру. Всё в наших руках. По ощущениям, «Спартаку» чем тяжелее, тем проще играть, — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, что до конца апреля московской команде предстоят матчи со следующими соперниками: «Ростов» (г.), ЦСКА (г.), «Локомотив» (д.). Также 1-2 мая «Спартак» сыграет с «Динамо» в рамках матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

После 23-х сыгранных матчей в РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 35 очков.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
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