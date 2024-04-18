«Не играл почти 10 месяцев». Игрок «Акрона» Палиенко — о тяжёлой травме

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Максим Палиенко прокомментировал состояние своего здоровья после 10-месячного отсутствия из-за травмы голеностопа.

«Да, я не играл почти 10 месяцев после «Спартака». Тяжёлое время было, наверное, самое тяжёлое для меня. Первые два сбора тренировался индивидуально, с реабилитологами разработали грамотную программу восстановления, и уже с третьего сбора начал тренироваться с командой. Мне кажется, я еще далек от оптимальной формы, буду постепенно ее набирать через игры. Физически меня пока не хватает на 90 минут», – приводит слова Палиенко Metaratings.

Палиенко является воспитанником тольяттинского футбола и присоединился к «Акрону» перед стартом сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Акрон» шесть матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 300 тыс.

«Акрон» после 26 сыгранных матчей Первой лиги занимает второе место, набрав 46 очков.