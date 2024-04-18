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«Манчестер Сити» готовит солидное предложение «Баварии» по покупке Мусиалы — The Guardian

«Манчестер Сити» готовит солидное предложение «Баварии» по покупке Мусиалы — The Guardian
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Грядущим летом «Манчестер Сити» планирует сделать солидное предложение «Баварии» с целью покупки 21-летнего атакующего полузащитника мюнхенского клуба Джамала Мусиалы. Об этом сообщает The Guardian.

Источник не указывает точную сумму, которую предложит английский клуб, однако подчёркивается, что Мусиала является его ключевой трансферной целью. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет обладать большим количеством вариантов в атаке.

Напомним, в нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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