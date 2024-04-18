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AS: Хави отменил тренировку «Барселоны» из-за напряжённой атмосферы в команде

AS: Хави отменил тренировку «Барселоны» из-за напряжённой атмосферы в команде
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Главный тренер «Барселоны» Хави отменил тренировку команды по причине напряжённой атмосфере, возникшей на фоне домашнего проигрыша в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4), а также критического заявления полузащитника сине-гранатовых Илкая Гюндогана в адрес защитника Рональда Араухо, получившего прямую красную карточку в этой встрече. Об этом сообщает AS.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

По информации источника, Хави и его тренерский штаб приняли решение отменить сегодняшнюю тренировку с целью разрядить напряжённую атмосферу в команде. Изначально планировалось, что футболисты каталонского клуба будут тренироваться с целью лучше подготовиться к матчу 32-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», который состоится в воскресенье, 21 апреля.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
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