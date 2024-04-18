Гюндоган готов дать интервью, чтобы объяснить критические слова в адрес Араухо — MD

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган готов дать интервью или провести отдельную беседу с центральным защитником сине-гранатовых Рональдом Араухо для того, чтобы объяснить, что его критические слова в адрес уругвайца после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4), где он получил красную карточку, не подразумевали под собой негативного контектса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, немецкий полузащитник не хотел никого обидеть. Его цель заключалась в том, чтобы подчеркнуть ошибки, которые «Барселона» допустила в матче с французским грандом.

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Ранее в СМИ появилась информация, что после слов Гюндогана, в команде воцарилась напряжённая атмосфера, из-за чего главный тренер сине-гранатовых Хави принял решение отменить тренировку, назначенную на сегодня, 18 апреля.