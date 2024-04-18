«Аталанта» с Миранчуком уступила «Ливерпулю», но всё равно вышла в 1/2 финала Лиги Европы

Сегодня, 18 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Аталанта» и английский «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Англичане одержали победу со счётом 1:0, но уступили по сумме двух матчей (1:3).

Единственный гол в матче был забит на седьмой минуте, после того как арбитр назначил 11-метровый удар в ворота «Аталанты». Пенальти уверенно реализовал Мохамед Салах.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 80-й минуте. Результативными действиями игрок не отметился.

Напомним, в первой встрече «Аталанта» разгромила «Ливерпуль» на выезде со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Джанлука Скамакка (дважды) и Марио Пашалич.