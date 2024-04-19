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Клопп назвал причину невыхода «Ливерпуля» в полуфинал Лиги Европы

Клопп назвал причину невыхода «Ливерпуля» в полуфинал Лиги Европы
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о причине невыхода команды в полуфинал Лиги Европы и прокомментировал возвращение в состав восстановившегося после травмы защитника Трента Александер-Арнольда.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Салах – 7'    

«Причины невыхода в полуфинал Лиги Европы? Нам не доставало качеств от ведущих игроков. Если бы Трент Александер-Арнольд был в лучшей физической форме, мы могли бы демонстрировать высокий уровень футбола дольше. Безумие, что он вообще играл сегодня! В конце концов, у него кончился бензин, а нам не хватило его лучших умений», – приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, в ответном четвертьфинальном матче «Ливерпуль» обыграл «Аталанту» (1:0), но по итогам двух матчей уступил итальянскому клубу со счётом 1:3 и покинул турнир.

В полуфинале Лиги Европы «Аталанта» встретится с «Марселем».

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