«Проход «Ливерпуля» заслуживает медали». Гасперини – о выходе «Аталанты» в 1/2 финала ЛЕ

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о победе над «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги Европы.

«Аталанта» вышла в полуфинал турнира, обыграв команду Юргена Клоппа по сумме двух матчей со счётом 3:1 (3:0, 0:1).

«Мы прошли замечательного тренера и отличную команду. Мы очень счастливы и с завтрашнего дня будем думать о следующих матчах.

Была немного неистовая игра. Защищаться можно по-разному: либо отсиживаться, либо прессинговать, и мы выбрали последний вариант. Команда была физически сильна и поддерживала темп. В моей карьере может не быть трофеев, но есть несколько медалей, и я думаю, что проход «Ливерпуля» заслуживает медали.

Без сомнения, нам важно что-то выиграть, но трофей – это ещё и единство этих парней. В перерыве я спросил их, не хотят ли они немного отойти назад и защищаться глубже, если чувствуют прессинг, но они ответили, что нет! Для меня это трофей, потому что они думают так же, как и я, они занимают позиции и используют подходы, которые им нравятся», – приводит слова Гасперини Football Italia.

В полуфинале Лиги Европы «Аталанта» сыграет с «Марселем», который обыграл в 1/4 финала «Бенфику» (2:2, 4:2 – по пенальти). Первый матч пройдёт 2 мая.

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