Жозе Моуринью рассказал, за кого будет болеть в Лиге чемпионов

Бывший наставник «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, за какой клуб будет болеть в Лиге чемпионов. В полуфинал самого престижного еврокубка вышли такие команды, как мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ».

«Мне бы хотелось, чтобы Лигу чемпионов выиграл «Реал» Мадрид. Клуб и Карло Анчелотти этого заслуживают», – приводит слова Моуринью Madrid Xtra в соцсетях.

Напомним, последним клубом Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021-го. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений.

Ранее Моуринью тренировал также «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

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