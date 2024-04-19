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«Реал» шесть раз выигрывал ЛЧ, после того, как выбивал действующего победителя турнира

Мадридский «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в 1/4 финала турнира «Манчестер Сити» со счётом 4:4 (4:3 – по пенальти).

«Сливочные» шесть раз становились победителями Лиги чемпионов, после того, как выбивали действующего обладателя кубка. Единственный раз, когда этого не случилось, произошёл в сезоне-1963/1964, когда «Реал» выбил в четвертьфинале победителя предыдущего розыгрыша «Милан» (4:1), а в финале проиграл «Интеру» (1:3).

В полуфинале «Реал» сыграет с «Баварией». Первый матч состоится 30 апреля, ответная игра пройдёт 8 мая.

«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы в финале обыграла миланский «Интер» со счётом 1:0. Победный гол забил полузащитник Родри.

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