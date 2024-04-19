Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» шесть раз выигрывал ЛЧ, после того, как выбивал действующего победителя турнира

«Реал» шесть раз выигрывал ЛЧ, после того, как выбивал действующего победителя турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в 1/4 финала турнира «Манчестер Сити» со счётом 4:4 (4:3 – по пенальти).

«Сливочные» шесть раз становились победителями Лиги чемпионов, после того, как выбивали действующего обладателя кубка. Единственный раз, когда этого не случилось, произошёл в сезоне-1963/1964, когда «Реал» выбил в четвертьфинале победителя предыдущего розыгрыша «Милан» (4:1), а в финале проиграл «Интеру» (1:3).

В полуфинале «Реал» сыграет с «Баварией». Первый матч состоится 30 апреля, ответная игра пройдёт 8 мая.

«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы в финале обыграла миланский «Интер» со счётом 1:0. Победный гол забил полузащитник Родри.

Материалы по теме
Тони Кроос ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android