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Игрок «Реала» похвалил Андрея Лунина после ответного матча с «Манчестер Сити»

Игрок «Реала» похвалил Андрея Лунина после ответного матча с «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал действия вратаря мадридского клуба Андрея Лунина в ходе серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 — пен.).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

«Мы должны поздравить Лунина, ведь его критиковали после первого матча за то, что может случиться с каждым. В ответной игре он показал смелость, в которой нуждалась команда. Андрей доказал всем, что является очень качественным игроком», – приводит слова Вальверде Madrid Xtra в соцсетях.

Напомним, в серии пенальти вратарь «Реала» отразил два пенальти от португальского хавбека Бернарду Силвы и хорватского полузащитника Матео Ковачича.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 27 матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и в 12 матчах сыграл «на ноль». Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 16 млн.

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