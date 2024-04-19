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Роман Широков выделил общую проблему современных российских футболистов

Роман Широков выделил общую проблему современных российских футболистов
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков рассказал, какую проблему видит у российских футболистов.

«Технически все футболисты неплохо оснащены. Но есть проблема — у нас на это мало обращают внимание — все принимают мяч стоя! Если пресловутые иностранцы стараются принять мяч в движении, чтобы дальше была возможности уйти вправо или влево, то наши принимают мяч с места. Только потом они начинают движение, а это уже упущенное время и возможность. Я бы посоветовал всем детским тренерам развивать скоростную технику — может, тогда у игроков будет прогресс», — рассказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 23 туров в РПЛ лидирует «Зенит» с 47 очками. Второе место занимает «Краснодар» (43 очка), замыкает тройку московское «Динамо» (38 очков).

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