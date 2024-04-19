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Анчелотти рассказал, какой игрок удивил его в серии пенальти с «Манчестер Сити»

Анчелотти рассказал, какой игрок удивил его в серии пенальти с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал серию пенальти в ответном матче с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, 4:3 — пен.).

«Футболисты говорили мне, что хотят выиграть. Лунин заявил, что готов отбивать… В итоге всё получилось. Мы отлично исполнили пенальти, и я был очень удивлён Рюдигером. В нынешнем сезоне у нас не всегда складывается с пенальти, но в этот раз всё прошло хорошо», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Рюдигер провёл за «Реал» 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Напомним, в серии пенальти вратарь «Реала» Андрей Лунин отразил два пенальти — от португальского хавбека Бернарду Силвы и хорватского полузащитника Матео Ковачича.

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