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Юрген Клопп во главе «Ливерпуля» выиграл все турниры, кроме Лиги Европы

Юрген Клопп во главе «Ливерпуля» выиграл все турниры, кроме Лиги Европы
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выиграл все турниры во главе «красных», кроме Лиги Европы. Мерсисайдцы дважды принимали участие в этом соревновании под руководством немецкого специалиста. В сезоне-2015/2016 «Ливерпуль» в финале уступил «Севилье», а в нынешней кампании выбыл на стадии 1/4 финала, проиграв по сумме двух встреч «Аталанте» (дома — 0:3, на выезде — 1:0).

«Ливерпуль» Юрген Клопп возглавил в октябре 2015 года. Вместе с «красными» он выиграл восемь трофеев – английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок страны, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу.

По завершении сезона-2023/2024 немецкий специалист покинет мерсисайдский клуб. Ранее Клопп возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

Турнирная сетка ЛЕ
Календарь ЛЕ
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Салах – 7'    
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