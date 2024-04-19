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«Краснодар» — «Факел»: во сколько начало матча 24-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Краснодар» — «Факел»: во сколько начало матча 24-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 19 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды играли друг с другом в августе прошлого года. Тогда в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги была зафиксирована безголевая ничья. В двух матчах высшего российского дивизиона прошлого сезона команды также поделили очки. Сначала в Краснодаре «быки» и «Факел» сыграли вничью со счётом 2:2, а потом в Воронеже забили по три гола друг другу — 3:3.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» расположился на 11-й строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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