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Форвард «Юнайтед» Антони поделился ожиданиями от 1/2 финала Кубка Англии с «Ковентри»

Форвард «Юнайтед» Антони поделился ожиданиями от 1/2 финала Кубка Англии с «Ковентри»
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Бразильский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о предстоящем полуфинальном матче Кубка Англии с «Ковентри Сити». Напомним, встреча пройдёт 21 апреля на стадионе «Уэмбли» (Лондон). Начало матча — в 17:30 мск.

Кубок Англии . 1/2 финала
21 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Играть в полуфинале на таком историческом стадионе действительно важно. Несмотря на то что они участвуют в Чемпионшипе, мы должны уважать их, поскольку они не случайно вышли в полуфинал Кубка Англии. Я с нетерпением жду этой игры. Мы будем изучать соперников, чтобы быть готовыми к достижению нашей цели.

Мы знаем, насколько важен Кубок Англии, и для нас и болельщиков действительно важно выиграть этот трофей. Мы очень благодарны болельщикам за поддержку на каждой игре, они всегда нас поддерживают. Мы обязаны им этим трофеем, потому что они поддерживают нас каждый день», — приводит слова Антони пресс-служба «Юнайтед» на официальном сайте.

Напомним, Антони перешёл в английский клуб из «Аякса» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 95 млн. В общей сложности бразилец сыграл за манкунианцев 77 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 мячами и пятью ассистами.

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