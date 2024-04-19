Тюнин: «Спартаку» нужен тренер, который ставит на первый план команду, а не себя

Бывший игрок московского «Спартака» Николай Тюнин поделился мыслями о потенциальном кандидате на пост главного тренера красно-белых. Напомним, клуб объявил об уходе Гильермо Абаскаля, занимавшего этот пост, 14 апреля. В предшествовавшем этому матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» потерпел поражение от «Сочи» со счётом 0:1.

«Я считаю, что «Спартаку» нужен российский специалист, который знает и понимает, что такое «Спартак», какие у команды традиции. Это очень важно. «Спартаку» нужен человек, который будет ставить на первый план команду, а не себя», — приводит слова Тюнина «Евро-Футбол.Ру».

35-летний Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года. В феврале 2023-го клуб продлил с ним контракт до лета 2025 года. После увольнения испанского специалиста исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Владимир Слишкович.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 23 матча.