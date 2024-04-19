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Вратарь «Зенита» Кержаков: хотим взять реванш у «Оренбурга» за поражение осенью

Вратарь «Зенита» Кержаков: хотим взять реванш у «Оренбурга» за поражение осенью
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Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Вратарь заявил, что сине-бело-голубые хотят взять реванш за поражение в рамках 10-го тура чемпимоната (1:3).

«Мы, безусловно, помним поражение в матче с «Оренбургом», держим это внутри. Разговоров как таковых нет. Конечно, за такие игры, естественно, хочется взять реванш.

У нас есть аналитический отдел, который разбирает команды соперников. Мы уже имеем сведения и об атакующей группе, и о стандартных положениях. Поэтому, естественно, разбираем и готовимся индивидуально», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, матч 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург» состоится 21 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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