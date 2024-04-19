Вратарь «Зенита» Кержаков: хотим взять реванш у «Оренбурга» за поражение осенью

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Вратарь заявил, что сине-бело-голубые хотят взять реванш за поражение в рамках 10-го тура чемпимоната (1:3).

«Мы, безусловно, помним поражение в матче с «Оренбургом», держим это внутри. Разговоров как таковых нет. Конечно, за такие игры, естественно, хочется взять реванш.

У нас есть аналитический отдел, который разбирает команды соперников. Мы уже имеем сведения и об атакующей группе, и о стандартных положениях. Поэтому, естественно, разбираем и готовимся индивидуально», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, матч 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург» состоится 21 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск.