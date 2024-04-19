Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков назвал три клуба РПЛ, которым симпатизирует больше всего

Роман Широков назвал три клуба РПЛ, которым симпатизирует больше всего
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков назвал три клуба Российской Премьер-Лиги, которым симпатизирует больше всего. Он выделил тройку команд, в составе которых выступал в бытность футболистом.

«Плюс-минус равномерно испытываю симпатию к «Зениту» и ЦСКА — всё-таки я воспитанник армейцев. В «Зените» я провёл прекрасные шесть лет. Своей семейной атмосферой в то время мне близок и «Краснодар», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, Широков завершил игровую карьеру в 2016 году. За свою карьеру он выступал за «Зенит», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и ряд других российских клубов. За сборную России Широков провёл 57 матчей, забив 13 голов. На данный момент Широков занимает пост генерального директора клуба Второй лиги «Леон Сатурн».

Материалы по теме
«Я передал «Спартаку» чемпионский дух». Резкий и ироничный Роман Широков
Эксклюзив
«Я передал «Спартаку» чемпионский дух». Резкий и ироничный Роман Широков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android