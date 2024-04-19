Широков: не скажу, что к «Спартаку» у меня антипатия. Я им передал чемпионский дух!

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков иронично заявил, что в бытность футболистом он передал красно-белым чемпионский дух.

— Там я дважды по три-четыре месяца играл. Но не скажу, что к «Спартаку» у меня какая-то антипатия. Просто те три команды мне чуть ближе. Кстати, в те два года я единственным из игроков «Спартака» занимал третье и первое места. А команда тем временем была ниже пятого (смеётся).

— Получается, вы живая легенда «Спартака».

— Конечно! Там ещё был Сердар Таски — мы как раз вместе ушли зимой. Он стал чемпионом с «Баварией», а я — с ЦСКА. До этого я уходил в «Краснодар», с которым занял третье место. Никто так не умел! Хотя формально в первый раз я принадлежал «Спартаку».

Я им передал этот чемпионский дух. После моего ухода они стали чемпионами. Но они об этом забывают — думают, что сами там всё сделали. Вот меня нет — всё сразу выветрилось, — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.