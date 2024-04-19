Экс-футболист Выходил: по манере игры Личка напоминал Тюкавина

Бывший футболист «Сибири», а ныне тренер академии «Новосибирска» Томаш Выходил рассказал, каким игроком был главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка.

— Каким футболистом был Личка?

— Марцел был нападающим, по манере игры напоминал Тюкавина. По крайней мере, в матчах, в которых мы играли с его командой, стиль был схож, — приводит слова Выходила «Матч ТВ».

Напомним, Марцел Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года. Ранее чешский специалист работал в «Оренбурге». Во время профессиональной карьеры футболиста Личка выступал за такие команды, как «Баник», «Славия», «Тескома», «Кале» и «Кладно». Томаш Выходил оказался в России в 2002 году, подписав контракт с клубом «Кристалл» (Смоленск). Большую часть своей карьеры защитник провёл в «Сибири», где успел поработать и на тренерской должности. После расформирования клуба Томаш вошёл в тренерский штаб «Новосибирска».