«Это решение сердца». Нагельсман прокомментировал продление контракта со сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал решение о продлении контракта с национальной командой до 2026 года.

«Это решение сердца. Для меня большая честь тренировать национальную команду и работать с лучшими игроками страны. Благодаря успешным, страстным выступлениям у нас есть шанс вдохновить всю страну. Две победы над Францией и Нидерландами в марте дали нам возможность почувствовать это. Я был очень тронут энтузиазмом болельщиков. Теперь мы все вместе хотим успешно провести домашний чемпионат Европы — вот чего мы все ждём. После этого я вместе со своей тренерской командой с нетерпением жду поездки на чемпионат мира», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба Немецкого футбольного союза на официальном сайте.

Напомним, сборную Германии Нагельсман возглавил в сентябре прошлого года. Ранее в своей профессиональной карьере 36-летний специалист возглавлял «Баварию», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Весной в прессе появились слухи, что в услугах Юлиана заинтересованы английский «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».