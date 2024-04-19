Игорь Шалимов: ЦСКА заслуживает победы в Кубке России

Известный российский тренер и бывший футболист Игорь Шалимов высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Балтикой» (2:0).

«ЦСКА — единственная команда, которая в Кубке каждый матч играет на 70-80 процентов основой. Возможно, одну-две провели ротацию. А так всегда основа, и такое отношение мне очень нравится — армейцы вот этим заслуживают победы в турнире. Для «Балтики», в первую очередь, важен чемпионат, но формула Кубка не даёт сосредоточиться, потому что предстоит выезд в Ростов», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Балтикой» состоялся 16 апреля. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). На 34-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый удар. Пенальти был назначен за попадание мяча в руку защитнику «Балтики» Александру Осипову. На 36-й минуте второй мяч армейцев забил полузащитник Аббосбек Файзуллаев. Гол узбекского хавбека стал последним в этой встрече, армейцы выиграли со счётом 2:0.