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Тухель объяснил, почему оставил на скамейке запасных Мюллера в матчах с «Арсеналом»

Тухель объяснил, почему оставил на скамейке запасных Мюллера в матчах с «Арсеналом»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, почему нападающий его команды Томас Мюллер не провёл ни минуты на поле в двух матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом».

«У нас с Томасом хорошие отношения, и я надеюсь, что это не изменится. Ему не нравится, что он не играл, мне тоже. Мне не пришлось ему об этом ничего говорить. Это было спортивное решение, которое не умаляет его спортивного статуса. Он достаточно профессионален, чтобы оставить это позади. Мюллер усердно тренируется и продолжает получать удовольствие от игры», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Арсенал» со счётом 1:0 и прошла в полуфинал турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Киммих – 63'    
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