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Широков: сейчас многим в «Зените» по барабану — пришли, отработали контракт и ушли

Широков: сейчас многим в «Зените» по барабану — пришли, отработали контракт и ушли
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о феномене петербургской команды, которая выигрывала Кубок УЕФА.

«В «Зените» была нормальная рабочая атмосфера. Было хорошее взаимодействие со всеми. Когда выигрываешь, отношения со всеми чуть теплее. Когда проигрываешь, в амбициозной команде они становятся чуть хуже, хотя не плохими.

В «Зените» все прекрасно понимали, ради чего они туда пришли. И все работают на эту цель. Феномен был в понимании того, что ребята хотят выигрывать. Плюсом важную роль играли местные ребята. Сейчас многим просто по барабану: пришли, отработали контракт и ушли. Слава богу, что занимают первые места. Но в той команде у ребят была дополнительная мотивация. Мне кажется, это тоже важно», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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